Condividi Pin 9 Condivisioni

Le domande potranno essere presentate entro le 12 del 27 luglio al Comune di Ladispoli

Ladispoli, cercasi amministratore unico per Flavia Servizi –

Cercasi amministratore unico per la Flavia Servizi.

La candidatura potrà essere presentata al Comune di Ladispoli entro le 12 del 27 luglio 2020. Le domande possono essere presentate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30), tramite posta elettronica a [email protected] o tramite spedizione postale. Il plico contenente la domanda di candidatura indirizzata al Sindaco deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e indirizzo del mittente, la seguente indicazione: “Presentazione candidatura per la nomina dell’amministratore unico della società Flavia Servizi srl”.

L’Amministratore Unico di Flavia Servizi S.r.l. avrà l’obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il Sindaco, anche in considerazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali.

Il compenso previsto per l’Amministratore Unico, su base annua, è pari ad Euro 36.000,00, oltre oneri.

L’incarico ha durata triennale, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Flavia Servizi S.r.l., con scadenza fissata alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica di Amministratore Unico, salvo revoca anticipata per giusta causa (art. 2383 Codice Civile).

Le funzioni e i compiti sono stabiliti nello Statuto societario e dall’ordinamento giuridico in materia.

Il Decreto Sindacale di nomina dovrà essere espressamente accettato dal soggetto individuato.

In caso di mancata presentazione di candidature o di candidature prive dei requisiti richiesti e, comunque, qualora le candidature presentate non garantiscano il necessario rapporto fiduciario, il Sindaco riaprirà i termini per la presentazione di ulteriori candidature.

Per consentire l’individuazione della figura più idonea a ricoprire l’incarico di Amministratore Unico di Flavia Servizi S.r.l., il Sindaco potrà procedere ad un colloquio con ciascun candidato, ove lo ritenga opportuno.

La domanda presentata dai partecipanti alla selezione, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personale approvato con il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste all’Ufficio Società Partecipate al seguente recapito telefonico: 0699231244 (Referente D.ssa Sabrina Bodò) o alla Segreteria del Sindaco al n. 0699231313.