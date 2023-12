Ladispoli, Capodanno con Gianna Nannini: emanate dal Comune le informazioni utili alla cittadinanza –

“Fervono i preparativi per l’evento più atteso dell’anno, che si svolgerà in Piazza Falcone in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro.”

Lo riporta il Comune di Ladispoli sul proprio profilo Facebook, dichiarando inoltre:

“La super star della serata sarà Gianna Nannini.

La regina del rock italiano si esibirà in concerto con la band al completo.

A seguire l’eclettica conduttrice radio e tv Ema Stokholma scalderà la piazza con il suo dj set.

A completare il quadro degli artisti ci saranno Dj Ed7more e la vocalist Johanna Martes Vidal.

Di seguito trovate tutte le informazioni utili:

Orario esibizioni

Le esibizioni avranno inizio a partire dalle ore 21:30 e termineranno alle ore 02:00, con la seguente scaletta:

– Dj set Ed7more + Johanna Martes Vidal;

– Concerto live Gianna Nannini;

– Dj set Ema Stokholma.

Ingresso spettatori

L’ingresso per il pubblico è gratuito.

Gli spettatori potranno accedere nell’area pedonalizzata a partire dalle ore 19:00 attraverso il varco n.1 di Via Firenze e n.2 di Via Torino.

Divieti

Per garantire la sicurezza degli spettatori e il corretto svolgimento della manifestazione sono state stabilite le seguenti disposizioni, valide all’interno di tutta l’area pedonalizzata:

– divieto di somministrare, vendere da asporto, detenere e consumare bevande in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

– divieto di introdurre, detenere e utilizzare petardi o simili, fuochi d’artificio e pirotecnici di qualsiasi tipologia;

– divieto di introdurre, detenere e utilizzare spray urticanti e/o al peperoncino.

Viabilità e area pedonale

Piazza Falcone sarà interamente pedonalizzata a partire dalle ore 16:00 del 31 dicembre, con varchi in Via Firenze, Via Torino, Via De Begnac e Via Gentile.

Dalle ore 18:00 del 31/12/2023 e fino alle ore 3:00 del 1/01/2024 sarà inoltre chiuso al traffico il tratto di Via Firenze compreso tra il ponte Heusenstamm (lato Via Claudia) e l’incrocio con Via Castellammare di Stabia.

Inoltre, per consentire il montaggio degli allestimenti, a partire dalle ore 00:00 del 28 dicembre sarà istituito il divieto di sosta nell’area dedicata al palco e al backstage.

Parcheggio automobili

Il parcheggio pubblico gratuito più vicino è situato in Via Firenze, distante circa 200 metri dall’area del concerto.

Vista la posizione centrale del luogo della manifestazione si invitano comunque i cittadini residenti a Ladispoli, nei limiti del possibile, a raggiungere Piazza Falcone a piedi o con mezzi alternativi all’automobile.

Accesso e parcheggio portatori di handicap

I portatori di handicap muniti del contrassegno disabili potranno parcheggiare la propria autovettura in Piazza Falcone, con accesso dal varco n.4 di Via Gentile.

Potranno inoltre assistere all’evento nello spazio protetto a loro dedicato nell’area del concerto.

Area food

L’area food sarà allestita all’interno dell’area pedonalizzata, di fronte al palazzetto comunale.

Al seguente link è possibile consultare tutta la documentazione:

https://www.comunediladispoli.it/capodanno-a-ladispoli…

Per ulteriori informazioni potete contattare la Pro loco di Ladispoli al seguente recapito telefonico: 351.6969459.

Vi aspettiamo!

Sarà una serata… meravigliosa”