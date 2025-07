Ladispoli: Cage LadiCity, campetti di Basket di Via Firenze hanno un nuovo nome –

Cage LadiCity. I campetti di Basket di Via Firenze hanno un nuovo nome, ma non è l’unica novità che scoprirete oggi.

ORGANIZZAZIONE

“Sono più di 5 anni che nessuno organizzava un torneo qui a Ladispoli, quindi ci siamo rimboccati le maniche e lo abbiamo fatto noi” Tre ragazzi, Matteo Lilli, Marco Sassanelli e Claudio Tomasicchio, hanno fatto squadra e in meno di due mesi hanno organizzato il primo storico torneo di Basket 3×3 in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, assieme alla società BKL Ladispoli e Roma 3×3, la community di Streetball della capitale che organizza tornei in tutta la provincia e che ogni anno dà vita a un Circuito di 5 tappe con tanto di Ranking, Finals e Premi, che solo l’anno scorso ha incluso oltre 200 giocatori provenienti da tutto il Lazio.

PIÙ DI UN SEMPLICE TORNEO

L’evento, il LadiCity Rumble 3×3, è andato in scena Sabato 5 Luglio dalle ore 16.00 alle 22.30. “Il nostro obiettivo era quello di portare il vero Streetball qui a Ladispoli, nel campetto in cui siamo cresciuti”, raccontano i due giovani pionieri del basket locale Claudio e Marco, che attorno alle 32 partite disputate hanno allestito un vero show: Dj Set no stop, tre splendide performance di hip-hop da parte di ballerine e ballerini di NLD Nuovo Laboratorio Danza, due esibizioni di rara potenza del rapper Ginga al Mic e un clinic di 10 minuti con l’ospite d’eccezione Roby D’Amico, intervenuto per sensibilizzare i giovani alla tutela del mare contro l’inquinamento delle spiagge e sottolineare l’importanza dei valori dello sport.

“Un enorme grazie va al Comune di Ladispoli e il delegato Stefano Fierli che si sono prodigati per mettere a disposizione il campetto e ci hanno permesso di attuare questo progetto: sin da subito hanno mostrato interesse verso la nostra iniziativa e consequenzialmente ci ha dato credibilità, fondamentale per creare una base solida della nostra community”

SOCIAL

La risposta mediatica che ha avuto il torneo è stata eccezionale: “I social media ci hanno permesso di entrare in contatto con tantissime realtà come la nostra, a Roma e non solo, siamo stati invitati a portare la nostra squadra, i LadiCity Panthers, a tornei in Campania, in Emilia Romagna e Toscana, senza citare tutti gli eventi del Lazio a cui parteciperemo e a cui abbiamo già preso parte, come lo storico Downtown di Aprilia, l’All-Star Colosseum di San Lorenzo…” [Link pagina Instagram @cageladicity] A livello locale si sono mossi sin da subito per creare una solida community, e in pochissimo tempo hanno raggiunto su instagram un seguito di quasi 250 persone, con più di 50mila (!) visualizzazioni al profilo.

CONCLUSIONE

Insomma, il futuro sembra avere in serbo grandi sfide per i ragazzi del Cage LadiCity, in un mondo pieno di possibilità e sorprese che cambieranno il gioco: dopo questa bellissima manifestazione all’insegna della cultura dello Street Basket, non possiamo che spedirgli un grande in bocca al lupo, con l’augurio che si aprano nuove vie da esplorare, importanti traguardi da raggiungere e significative sfide e opportunità da affrontare insieme.