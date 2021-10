Il consigliere di “Si può Fare”, Giuseppe Loddo fa presente “la necessità/opportunità di pubblicizzare il bando anche per mezzo di affissione dei tradizionali manifesti”

“Ladispoli, buoni pasto: richiesta urgente di affissione manifesti informativi” –

Bene la pubblicazione dell’avviso per richiedere i buoni pasto, rivolto a tutte le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza covid, ma sarebbe necessario pubblicizzare il bando anche per mezzo di affissione dei tradizionali manifesti.

La richiesta all’assessore ai Servizi sociali, Fiovo Bitti, e al sindaco Alessandro Grando, arriva dal consigliere di Si può Fare, Giuseppe Loddo. “Lo scorso anno molti cittadini mi avevano contattato per aver scoperto in ritardo l’esistenza del bando per l’ottenimento dei buoni pasto, stante l’impossibilità di accedere alla comunicazione digitale, e visto che la pubblicazione dell’avviso è avvenuta su testate giornalistiche online e sui social, non hanno appreso per tempo l’esistenza di questa opportunità”, ha spiegato Loddo.

“Non tutti, soprattutto le persone anziane – ha spiegato Loddo – dispongono degli strumenti e delle conoscenze per poter attingere le notizie dalla rete e dai social”.