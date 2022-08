Ladispoli, “Buone notizie per i bambini e i ragazzi della Corrado Melone”

Il preside Agresti: “L’assessore Frappa ha confermato che lascerà la sala polifunzionale come refettorio per gli alunni”

“Buone notizie per i bambini ed i ragazzi del tempo pieno e prolungato della “Corrado Melone”, che è l’unica Scuola a Ladispoli che offre alla secondaria il tempo prolungato. La nuova assessora alla Scuola del Comune di Ladispoli, dottoressa Margherita Frappa, a seguito della nostra richiesta ha confermato l’intenzione di lasciare la sala polifunzionale “Vannini”, almeno per un altro anno, come refettorio per i bambini ed i ragazzi”.

A divulgare la notizia è il Dirigente Riccardo Agresti.

“Questo – aggiunge Agresti – permetterà di avere finalmente, dopo vari anni, libero, utilizzabile e funzionante il laboratorio FABLAB con le sue attrezzature di avanguardia. Invece i bambini della Scuola dell’infanzia, grazie al nostro impegno ed alle nostre iniziative sperimentali, non mangeranno più nelle proprie aule. Sarà infatti utilizzato lo spazio che siamo riusciti a liberare unendo due classi in un nuovo progetto sperimentale. Si tratta di una classe della secondaria composta da ragazzi che hanno scelto due diversi tempi scuola: fino alle 14.00 seguiranno le normali lezioni come tutti gli altri, invece i ragazzi che hanno scelto il tempo prolungato resteranno a Scuola per attività progettuali molto accattivanti come teatro, spagnolo, cineforum e quanto altro la fantasia e la professionalità dei docenti esprimerà per loro. Ovviamente, anche i ragazzi che hanno scelto il tempo normale, e quindi usciranno alle 14.00, potranno eventualmente chiedere di restare fino all’ultima ora saltuariamente o in maniera continuativa. I bambini – conclude – dell’infanzia avranno anche, finalmente, tavoli e sedie a loro “misura” per mangiare correttamente il cibo della mensa o portato da casa.Di certo abbiamo una svolta nella attenzione del Comune verso i bambini: ora alle parole seguono i fatti.