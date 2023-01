Ladispoli, in biblioteca la presentazione del libro “Agro portuense: taccuino di viaggio”

Appuntamento martedì 7 febbraio alle 17 con il libro di Egildo Spada

“Agro portuense: taccuino di viaggio”. Questo il titolo del libro di Egildo Spada che sarà presentato martedì 7 febbraio alle 17 in biblioteca comunale, a Ladispoli.

L’autore, insegnante dedito alla ricerca, ha esordito come poeta e ha già pubblicato diversi saggi e quaderni didattici sulla storia e le tradizioni della sua terra d’origine, l’Umbria.

Utilizzando un linguaggio in perfetto equilibrio tra prosa e poesia, Egildo Spada ci conduce in un viaggio alla scoperta di un territorio a noi vicino, l’Agro portuense, facendoci sentire come viaggiatori che, con zaino in spalla e passi lenti, scorgono per la prima volta queste terre per come erano: campagne estese e inurbane, a volte ostili e pericolose ma caratterizzate da spazi aperti densi di natura, animali al pascolo e uomini al lavoro.

Con questo ultimo taccuino ha deciso di svelare a se stesso e a noi elementi importanti dei sentieri dell’Agro portuense, territorio vissuto dai suoi avi che vi praticavano la transumanza scendendo dall’Umbria.

L’opera è edita dalla casa editrice Il formichiere e la presentazione prevede un dialogo tra l’autore ed Elio Di Michele, insegnante e affezionato amico della Biblioteca, anche lui appassionato ricercatore di storia locale.

La partecipazione è libera e gratuita.

