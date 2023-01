Il sindaco della Perla del Tirreno, Pietro Tidei: “Dopo poco più di quattro anni di buona e oculata amministrazione siamo un ente locale virtuoso, con un bilancio in attivo”

Santa Marinella: approvato il bilancio del Comune –

“Abbiamo ereditato un Comune dissestato e indebitato fino al collo, tanto da dove dichiarare il fallimento ed ora, dopo poco più di quattro anni di buona e oculata amministrazione, siamo un ente locale virtuoso, con un bilancio in attivo, che ci permetterà anche di prevedere , nell’immediato futuro, importanti investimenti. Un traguardo che, solo qualche tempo fa, appariva impossibile, ma che abbiano raggiunto con grande impegno e determinazione grazie anche al lavoro svolto dal dirigente dell’ufficio ragioneria, Dott. Marco Frascarelli, di tutti i dipendenti dei vari settori amministrativi, e dell’intera maggioranza”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, nel corso della seduta di consiglio comunale che si è svolta ieri sera e che ha portato all’approvazione, a larga maggioranza dell’ ultima delibera di bilancio dell’amministrazione in carica, cui va il merito incontrovertibile, di aver risanato i conti in rosso, attraverso un’oculata gestione finanziaria, basata su sani principi di tagli alle spese, risparmi ma anche di maggior attenzione e capacità nel reperire fondi e finanziamenti attraverso progettazioni e partecipazione a bandi regionali, ministeriali europei.

“Il default ovvero il baratro in cui era finita Santa Marinella, ormai è alle nostre spalle,- prosegue Tidei – per tre anni consecutivi siamo stati in grado di approvare un bilancio in pareggio, e oggi abbiamo un Comune che ha un’alta capacità di indebitamento, il che sta a significare che può prevedere nuovi investimenti ed acquisti, come quello recentemente fatto che ci ha portato ad essere proprietari di un ampia sede municipale”.

“Mi corre l’obbligo anche di ringraziare la Commissione Ministeriale di liquidazione, che si è insediata subito dopo l’inevitabile dichiarazione di dissesto finanziario, che tra poche settimane, come ho avuto già modo di anticipare, terminerà il suo compito avendo provveduto a risanare i debiti, ovvero a saldare tutti gli enti, società o singoli professionisti che vantavano crediti a volte anche di milioni di euro, maturati negli anni passati ovvero fino al 2018 durante la precedente ex giunta del sindaco Bacheca”.

“Di conseguenza, la commissione ha già quantificato l’entità del mutuo che il comune dovrà pagare allo Stato nei prossimi anni ma, già tra poche settimane sarà possibile dichiarare l’uscita dal disseto finanziario. Un ultimo cenno vorrei farlo nei confronti di una parte della minoranza, che per l’ennesima volta ha dimostrato anche con il suo comportamento in aula, la sua assoluta pochezza e inconsistenza con consiglieri che non sono stati in grado nemmeno di aprire un dibattito, di proferire una parola, incapaci di fare proposte migliorative o costruttive, ma nemmeno critiche o segni di apprezzamento nei confronti dell’ottimo lavoro svolto dagli uffici ragioneria, se proprio non si vuol dare il giusto merito a questa maggioranza”.

“Personaggi dai quali che come nel caso del consigliere di Fdi Francesco Settanni, un vero leone da tastiera alla ricerca di un briciolo di visibilità sui canali social, non è pervenuta una sola parola nel corso del dibattito nella giusta sede istituzionale che è quella dell’assise comunale”.

“Lascio pertanto, ai cittadini il compito di trarne le dovute conclusioni, invitandoli anche a valutare con obiettività l’operato di questa maggioranza senza dimenticare la situazione in cui versava la città solo alcuni anni fa”.