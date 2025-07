Ladispoli baciata dalla fortuna, vinti oltre 12mila euro al Lotto

Regione fortunata il Lazio nelle estrazioni del Lotto di venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, con vincite totali pari a 106.029 euro. Come riporta Agipronews, centrato a Gaeta, in provincia di Latina, un terno da 45mila euro, vincita più alta del concorso di sabato 5, realizzato in un punto vendita di Vico XII Lungomare Caboto, dove sono stati vinti anche 14.375 euro con tre ambi e un terno. A Roma, un ambo, due ambi “Oro”, un terno “Oro” e quattro numeri “Oro” regalano 34.204 euro a un giocatore presso un esercizio di Via Borghesano Lucchese.

Infine, a Ladispoli, in provincia di Roma, realizzati quattro terni e una quaterna da 12.450 euro in un punto vendita di Via Palo Laziale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro, per un totale di 683,9 milioni di euro da inizio 2025.