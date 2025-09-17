Ladispoli baciata dalla fortuna: vinti 25mila euro al 10 e Lotto

6 oro realizzato in via Flavia
Esulta il Lazio grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 16 settembre, a Fondi, in provincia di Latina, come riporta Agipronews, centrato un colpo da 120mila euro – vincita più alta di giornata – grazie ad un 9 in via Stazione. Nella stessa regione, a Ladispoli, in provincia di Roma, premio da 25mila euro grazie ad un 6 Oro realizzato in via Flavia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio del 2025.