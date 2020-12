Share Pin 3 Condivisioni

A darne comunicazione è, via social, il Sindaco Alessandro Grando

Ladispoli, avviata la procedura di gara per il nuovo Palazzetto dello Sport –

Il nuovo Palazzetto dello Sport a Ladispoli muove importanti passi in avanti verso la sua realizzazione.

E’ di questi minuti, infatti, la notizia che l’Amministrazione comunale, dopo aver approvato il progetto esecutivo lo scorso 30 ottobre, ha avviato la procedura di gara per individuare la ditta che realizzerà la struttura in via delle Primule, al quartiere Cerreto.

“Il sogno si avvicina”, ha commentato così nella nota il primo cittadino che ha completato la comunicazione annunciando per gennaio la posa della prima pietra.

La locandina del post

Il progetto