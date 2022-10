“Serve però un cambio di mentalità totale”

Ladispoli, autista bus preso a forbiciate. Marongiu: “Il tema sicurezza relegato da Grando a sporadici atti muscolari”

“Un altro brutto episodio di violenza lo scorso weekend nella nostra città. Vittima un autista di bus colpito alla gola con una forbice da un automobilista. Il motivo? Non gli aveva dato la precedenza tra via Genova e via Napoli.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Consigliere Comunale di Ladispoli, Capogruppo di PD – La Forza della Comunità e Vicepresidente del Consiglio Comunale Silvia Marongiu, affermando inoltre:

“L’approccio al tema sicurezza per troppo tempo è stato relegato dal sindaco Grando e dalla sua maggioranza a sporadici atti muscolari. Serve però un cambio di mentalità totale. In campagna elettorale avevamo proposto non a caso un Forum per la Sicurezza Urbana e la Partecipazione, un luogo per programmare azioni con tutti gli attori della città, sia a livello economico sia sociale.

Serve lavorare di squadra e avendo una visione. Per questo abbiamo bisogno di un Piano regolatore cittadino della sicurezza urbana. Uno strumento per disegnare la Ladispoli dei prossimi anni con quartieri più illuminati, politiche di inclusione della diversità, riduzione del disagio sociale, organizzazione di servizi sociali, risposte immediate alle segnalazioni dei cittadini. L’elenco potrebbe continuare.

Serve lavorare e lavorare seriamente per evitare che episodi come quello a cui abbiamo assistito non si ripetano. Basta con gli spot.”