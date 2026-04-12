Ladispoli, Aurigemma: “73ma Sagra del carciofo, una eccellenza che valorizza l’intero territorio”

Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto ieri mattina a Ladispoli, alla 73ma edizione della Sagra del carciofo romanesco, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Ringrazio la Pro loco, il Comune di Ladispoli, le aziende e tutti coloro che rendono possibile ogni anno questo straordinario evento. La Sagra del carciofo romanesco è arrivata alla 73ma edizione. Una manifestazione che promuove una vera eccellenza dell’agroalimentare, oltre a essere una occasione per valorizzare i prodotti tipici locali. Queste iniziative, che coinvolgono la cittadinanza e anche le scuole, i ragazzi, rappresentano la storia, le tradizioni dei nostri territori. Sono eventi che rafforzano anche il senso di comunità. Per questo, garantiremo sempre il massimo supporto a tali manifestazioni, che promuovono i nostri prodotti di alta qualità, e che allo stesso tempo valorizzano i nostri territori.”