Condividi Pin 158 Condivisioni

Sono diverse le volanti dei Carabinieri che girano per le strade durante il fine settimana

Ladispoli, aumenta la presenza delle forze dell’ordine nel weekend

Ladispoli, aumenta la presenza delle forze dell’ordine nel weekend

Il fine settimana a Ladispoli è ormai entrato nel vivo della stagione estiva e, come ogni anno, sono tante le persone che, soprattutto dalla Capitale, decidono di spostarsi sul litorale. L’aumentata concentrazione di villeggianti e di cittadini è tema di grandi dibattiti, anche e soprattutto a causa della situazione post lockdown, che impone regole di distanziamento sociale che siano ferree.

Per questo e per garantire ordine e sicurezza, sono sempre di più le volanti dei Carabinieri che pattugliano il territorio cittadino. Come constato già nello scorso weekend infatti, le forze dell’ordine vigilano su Ladispoli e permettono di vivere in serenità il sabato sera estivo.

Di Alessandro Ferri