E il sindaco Alessandro Grando torna a chiarire: “Lo stop alle 14 solo bar e similari”

Ladispoli, asporto sì o no? Confusione nel primo weekend dopo le disposizioni del sindaco

Asporto sì, asporto no. Nel primo week end in cui le disposizioni del primo cittadino ladispolano sono entrate in vigore, in città si è generata un po’ di confusione.

Attività commerciali che hanno chiuso per l’asporto alle 14 pur potendo restare aperte fino alle 22 con il servizio e con la consegna a domicilio senza limitazione di orario.

Altri che invece sono rimasti aperti. E così anche un semplice panino acquistato al Mc si è trasformato in motivo di “litigio”.

“L’ordinanza è in vigore solo ed esclusivamente per bar e similari”, è tornato a ribadire ancora una volta il sindaco Alessandro Grando, cercando di chiarire una volta per tutte la situazione in vista del week end di Pasqua.

“Ristoranti, pizzerie, gelaterie …. possono proseguire con l’asporto oltre le 14 secondo le disposizioni del Governo”, ha sottolineato.

