Ladispoli: Asilo nido, le domande di iscrizione entro il 30 aprile 2025

Asilo nido, le domande di iscrizione entro il 30 aprile 2025

L’Amministrazione comunale rende noto che sono aperte le nuove iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026 per l’ammissione del servizio di Asilo Nido comunale “Sensory”.

L’accesso al servizio Asilo Nido d’Infanzia è consentito ai bambini di età compresa tra i tre mesi compiuti entro il 1° settembre dell’anno educativo corrente, e i bambini che entro il 31 dicembre dell’anno educativo in cui si effettua l’iscrizione non hanno ancora compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 c. 4 lett. c), della legge regionale n. 7/2020, a favore dei bambini e delle bambine con bisogni educativi speciali.

Il Servizio Nido d’Infanzia è riservato ai bambini residenti nel Comune di Ladispoli. Compatibilmente con la disponibilità dei posti/bambino. I bambini che già frequentano il nido comunale hanno diritto a terminare il ciclo educativo presso lo stesso, salvo rinuncia da presentarsi per iscritto.

Le famiglie che intendono confermare l’iscrizione del proprio figlio (già frequentante) per l’anno successivo sono tenute comunque a ripresentare una nuova domanda compilando l’apposito modulo a condizione che siano in regola con i pagamenti delle rette dell’anno educativo precedente e che abbiano mantenuto gli stessi requisiti di accesso posseduti al momento della prima iscrizione, da attestare tramite autocertificazione.

Le domande di iscrizione che perverranno oltre i termini stabiliti dall’avviso pubblico saranno inserite in un’altra apposita graduatoria per essere prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria degli aventi diritto e degli idonei, laddove risultassero posti disponibili.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente sull’apposito modulo e dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e trasmessa, via PEC, al protocollo generale del Comune di Ladispoli all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 30 aprile 2025.

