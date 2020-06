Ladispoli, ascensori in funzione alla stazione, le parole di gioia di Ardita

Condividi Pin 17 Condivisioni

Il Consigliere Comunale FDI e delegato ai rapporti con i pendolari Giovanni Ardita disse una settimana fa che entro 7 giorni torneranno in funzione gli ascensori

Sono parole di contentezza quelle esternate a Ladispoli dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia e delegato ai rapporti con RFI e pendolari Giovanni Ardita nel comunicare l’entrata in funzione degli ascensori nella stazione ferroviaria cittadina da poco completamente ristrutturata. Queste le sue particolari parole riportate un posti pubblicato sul proprio profilo social: “Finalmente sono in un funzione gli ascensori della stazione di Ladispoli. Il delegato ai rapporti con i pendolari Giovanni Ardita disse una settimana fa che entro 7 giorni torneranno in funzione gli ascensori. Ambra (la celebre cantante, attrice e presentatrice) ha voluto dedicate a lui la canzone <<prometto e poi mantengo>>.”