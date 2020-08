Share Pin 50 Condivisioni

La manifestazione organizzata dall’associazione Tama’ è patrocinata dal Comune di Ladispoli

Ladispoli, arriva Carlo Verdone. Il 4 interdetta al traffico parte di via Ancona –

Il 4 settembre Carlo Verdone scenderà da un pullman Cotral rigorosamente anni’80 in Piazza Rossellini, dove un tempo c’era la fermata.

La manifestazione, organizzata in suo onore dall’associazione Tama’ e patrocinata dal Comune di Ladispoli, si svolgerà nella piazza alle ore 19:00.

A partire dalle ore 18:30, fino alla fine dell’evento, sarà è vietato il transito di tutti i veicoli in Via Ancona, nel tratto compreso tra Piazza Marescotti e Via Venezia, incroci esclusi.