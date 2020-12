Ladispoli, Ardita (FDI): Nel prossimo Consiglio Comunale del 22 dicembre verrà premiato Ibrahima Gueye

Share Pin 2 Condivisioni

Attore protagonista del film “La vita davanti a sé”: Con Sophia Loren il film vicinissimo all’Oscar. Una storia bellissima di solidarietà da vedere a Natale.

Ladispoli, Ardita: Nel prossimo Consiglio Comunale del 22 dicembre verrà premiato Ibrahima Gueye –

“Lo ritengono uno dei film più belli e più visti recentemente su Netflix “La vita davanti a sé”. Torna a distanza di 16 anni nelle scene la regina del cinema Sophia Loren. Per chi ha avuto la fortuna di vedere il film, la classe e la maestria di Madame Rosa resta sempre la dama intramontabile del cinema ci ha entusiasmato e devo dire vedendo il film per chi ha cuore e la lacrima sincera e profonda, non si può rimanere senza piangere in alcune scene bellissime e suggestive del film.” Lo afferma in un comunicato il Consigliere Comunale FDI di Ladispoli Giovanni Ardita.

“Sophia Loren – prosegue il Consigliere – ha scelto per l’interpretazione di Momo, bambino rissoso musulmano, il nostro concittadino Ibrahima Gueye, che dalla tesa ed esplosiva relazione, inaspettata si trasforma in una sentitissima amicizia, ed una storia di amore e di tolleranza.”

“La vita davanti a sé, – precisa Ardita – racconta la storia di Madame Rosa (Sophia Loren), un anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere gli ultimi anni della sua vita decide di ospitare nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per i bambini in difficoltà, soprattutto di mamme immigrate clandestine che si vendono per strada per campare. In questo film l’attore principale a sorpresa è l’enfant prodige del cinema Ibrahima Gueye detto Momo nel film, in tutte le recensioni si mette in evidenza la bravura di questo giovane attore, cresciuto nella nostra Ladispoli, dalle scuole al calcio ha giocato sia nella US Ladispoli che nell’Atletico Ladispoli di S.Nicola, lo conoscono tutti i bimbi della nostra città, il papà da più di 30 anni vive e si è ben integrato nella nostra città ed è felicissimo di viverci, la sera del consiglio comunale 22 dicembre Ibrahima sarà premiato dal sindaco Alessandro Grando e dalla delegata al cinema Alessandra Fattoruso, con la quale abbiamo condiviso questo giusto riconoscimento ad Ibrahima che ha sbalordito tutti.”

“La vita davanti a sé, – afferma il rappresentante di FDI – è un bellissimo film da vedere sotto Natale su Netflix e che spero venga anche proiettato in tutte le scuole di Ladispoli, perché lancia un forte e vero messaggio di solidarietà, vedetelo perché comprenderete che Momo è l’Ibrahimovic del cinema e la città di Ladispoli è orgogliosa di lui.

“Per la primavera – conclude Giovanni Ardita – la città di Ladispoli avrà il piacere di invitare Sophia Loren, Madame Rosa nel film, che speriamo di ospitare come regina nel nostro splendido Castello Odescalchi in compagnia del piccolo principe Momo Ibrahima Gueye, a cui riteniamo vedendo il film Sophia Loren sia molto affezionata anche se l’ha fatta tribolare, siamo certi che al film “La vita davanti a sé” sarà riconosciuto un bellissimo premio Oscar.”