Ladispoli approva il Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale

19 Dicembre 2025

Via libera dal Consiglio Comunale: ora si attende la decisione di Cerveteri per non perdere fondi e rafforzare i servizi alle famiglie

Ladispoli, Fargnoli: “Non abbandoniamo le famiglie fragili in difficoltà”

Il Consiglio Comunale di Ladispoli, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera che sancisce l’adesione al Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale, un passaggio fondamentale per il rilancio e il potenziamento dei servizi sociali sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriele Fargnoli, che ha sottolineato l’importanza dell’atto votato dall’aula:
«Grazie a tutti. Ora ci aspettiamo che il Consiglio Comunale di Cerveteri faccia la stessa cosa, per non perdere finanziamenti ma soprattutto per dare risposte più rapide alle famiglie».

L’assessore ha poi aggiunto, a margine della votazione:
«È stata votata poc’anzi la delibera che permette al Consorzio di prendere vita, quanto meno per Ladispoli. Ci auguriamo che il 23, almeno credo, data in cui è stato convocato il Consiglio Comunale di Cerveteri, anche il Comune etrusco possa fare la stessa cosa. Questo per non perdere finanziamenti, ma soprattutto per dare una risposta a quelle famiglie che da anni, tanti anni, vogliono che questo progetto diventi realtà».

Nel suo intervento Fargnoli ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato:
«Il ringraziamento va ai dirigenti, ai segretari generali e soprattutto a tutte le persone di buona volontà che hanno lavorato affinché potessimo arrivare a questo traguardo. Grazie a tutti».

L’approvazione rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e maggiore efficacia agli interventi sociali, rafforzando la collaborazione tra i Comuni dell’area e assicurando risposte concrete e tempestive alle esigenze delle famiglie del territorio. Ora l’attenzione è rivolta a Cerveteri, chiamata a compiere lo stesso passo per completare il percorso avviato.