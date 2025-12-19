Via libera dal Consiglio Comunale: ora si attende la decisione di Cerveteri per non perdere fondi e rafforzare i servizi alle famiglie

Ladispoli approva il Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale –

Il Consiglio Comunale di Ladispoli, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera che sancisce l’adesione al Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale, un passaggio fondamentale per il rilancio e il potenziamento dei servizi sociali sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriele Fargnoli, che ha sottolineato l’importanza dell’atto votato dall’aula:

«Grazie a tutti. Ora ci aspettiamo che il Consiglio Comunale di Cerveteri faccia la stessa cosa, per non perdere finanziamenti ma soprattutto per dare risposte più rapide alle famiglie».

L’assessore ha poi aggiunto, a margine della votazione:

«È stata votata poc’anzi la delibera che permette al Consorzio di prendere vita, quanto meno per Ladispoli. Ci auguriamo che il 23, almeno credo, data in cui è stato convocato il Consiglio Comunale di Cerveteri, anche il Comune etrusco possa fare la stessa cosa. Questo per non perdere finanziamenti, ma soprattutto per dare una risposta a quelle famiglie che da anni, tanti anni, vogliono che questo progetto diventi realtà».

Nel suo intervento Fargnoli ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato:

«Il ringraziamento va ai dirigenti, ai segretari generali e soprattutto a tutte le persone di buona volontà che hanno lavorato affinché potessimo arrivare a questo traguardo. Grazie a tutti».

L’approvazione rappresenta un passaggio strategico per garantire continuità e maggiore efficacia agli interventi sociali, rafforzando la collaborazione tra i Comuni dell’area e assicurando risposte concrete e tempestive alle esigenze delle famiglie del territorio. Ora l’attenzione è rivolta a Cerveteri, chiamata a compiere lo stesso passo per completare il percorso avviato.