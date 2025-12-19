Istat, a ottobre in calo congiunturale -0,5% fatturato servizi e industria –

A ottobre 2025 – stima l’Istat – “tornano a diminuire, su base mensile e al netto dei fattori stagionali, sia il fatturato dei servizi sia quello dell’industria; per i servizi sono in calo anche i volumi, che invece sono sostanzialmente stazionari per l’industria”.

Il fatturato dell’industria in termini congiunturali diminuisce dello 0,5% in valore e registra un leggero incremento in volume (+0,1%); rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, +1,7% in valore e +2,7% in volume.

Per il settore dei servizi l’Istat stima una diminuzione congiunturale dello 0,5% in valore e dello 0,6% in volume; su base tendenziale +1,5% in valore e +1,2% in volume