Ladispoli, “App 112 Where Are U”: successo per il seminario che si è tenuto in biblioteca –

Grande successo del seminario che si è tenuto in biblioteca sull’ “App 112 Where Are U” dell’AREU Lombardia e dell’App Municipium del Gruppo Maggioli SpA. L’evento è stato organizzato da Emergenza SordiAPS, con il patrocinio del Comune di Ladispoli e del COREIR Corpo Regionale, sull’ “App 112 Where Are U” dell’AREU Lombardia e dell’App Municipium del Gruppo Maggioli SpA, in stretta collaborazione con Marco Cecchini Delegato Sordi Progetto Ladispoli una città che sa ascoltare e Valentina Manca.

Lo riporta in una il Comune di Ladispoli sul proprio profilo Facebook.