Ladispoli, anche quest’anno la Biblioteca organizza “Nati per leggere… al mare!”

L’evento si terrà tutti i giovedì fino a fine agosto e avrà posti limitati

la Biblioteca Comunale di Ladispoli Peppino Impastato è lieta di presentarvi, anche quest’anno, l’iniziativa “NATI PER LEGGERE …AL MARE!”, letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e genitori a cura di Loredana Simonetti.Le famiglie della Città sono invitate a partecipare tutti i giovedì, dal 09 luglio al 27 agosto alle ore 10.00, presso lo Stabilimento Columbia Beach, in Via Regina Elena 27, a questi speciali ed unici appuntamenti di coccole e lettura. Tutti gli incontri si svolgeranno in piena sicurezza, rispettando le norme Anticovid e le disposizioni previste nel DPCM dell’11 giungo 2020: saranno realizzati all’aperto e all’ombra del porticato dello stabilimento, con un numero massimo stabilito di partecipanti per volta della fascia di età 0-6 anni, ogni bambino dovrà inoltre portare con sé un proprio tappetino o un telo da poggiare sulle sedie a disposizione. Quest’anno, quindi, sarà necessario prenotarsi prima all’indirizzo email della Biblioteca [email protected] (rispondendo a questa email indicando nome, cognome ed età del bambino), i posti sono limitati e non si potranno accettare partecipanti oltre il numero stabilito.Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative di Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, che si occupa di incentivare la lettura e l’ascolto nei primi anni di vita dei bambini, in particolare nella fascia da 0 a 6 anni.

La Biblioteca aderisce da sempre a questo programma e lo incentiva, sia proponendo una ricca bibliografia con scaffale dedicato, sia con laboratori per i più piccoli in diverse occasioni e determinati periodi dell’anno.Il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, non è solo un momento divertente, di riflessione e di ascolto, è anche una buona pratica che sostiene la crescita dei futuri lettori ed un gesto d’amore che avvicina genitori e bambini.

Non perdete questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli.Vi aspettiamo!