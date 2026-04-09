Tre giorni di festa tra stand gastronomici, spettacoli e tradizione: il cuore della città si anima fino a domenica

Ladispoli, al via oggi la 73ª Sagra del Carciofo Romanesco: ecco il programma completo –

LADISPOLI – Oggi, venerdì 10 aprile, si alza il sipario sulla 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli appuntamenti più attesi della primavera laziale, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori sul litorale romano.

Per tre giorni, fino a domenica 12 aprile, il centro cittadino si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra sapori, musica e tradizioni legate al prodotto simbolo del territorio: il carciofo romanesco. Il programma completo della manifestazione è consultabile qui: https://www.prolocoladispoliaps.it/programma-sagra-del-carciofo-romanesco/

Taglio del nastro e apertura del weekend

L’inaugurazione di oggi segna ufficialmente l’inizio della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. Un momento simbolico che dà il via a un fine settimana ricco di appuntamenti, tra stand gastronomici, mercatini e spettacoli diffusi nelle principali piazze cittadine.

Le vie di Ladispoli, da piazza Rossellini al lungomare, si animano con decine di espositori e produttori locali pronti a proporre ricette tradizionali e innovative a base di carciofo, dalle classiche preparazioni “alla romana” e “alla giudia” fino a versioni gourmet.

Sapori, cultura e spettacolo

Il programma della sagra è ampio e variegato: degustazioni, show cooking con chef, laboratori e attività per tutte le età, oltre alla presenza di produttori agricoli che raccontano i segreti della coltivazione del carciofo IGP.

Non mancano gli appuntamenti musicali: proprio questa sera prende il via il calendario dei concerti, con una serata dedicata alle band locali che aprono ufficialmente il weekend di festa.

Un simbolo identitario del territorio

La Sagra del Carciofo Romanesco, nata nel 1950, rappresenta una delle manifestazioni più identitarie del litorale laziale e celebra un prodotto riconosciuto a livello europeo come eccellenza gastronomica.

Anno dopo anno, l’evento continua a coniugare tradizione agricola e intrattenimento, confermandosi un motore turistico e culturale per la città.

Attesa per il weekend

Dopo il debutto di oggi, il programma proseguirà sabato e domenica con spettacoli, eventi e iniziative che culmineranno nel gran finale, tra musica, premiazioni e momenti di festa collettiva.

Per Ladispoli, intanto, è già tempo di festa: il profumo dei carciofi è tornato a invadere le strade, segnando l’inizio ufficiale della primavera.