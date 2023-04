Instaurata collaborazione tra WWF e Comune di Ladispoli

Ladispoli, al via l’iniziativa di riqualificazione dell’area protetta di Torre Flavia con WWF

E’ partita in questi giorni l’iniziativa di riqualificazione dell’area protetta, prevista nell’ambito del progetto RiPartyAmo di WWF, per la tutela del fratino e per migliorare la fruibilità dell’Oasi e della spiaggia di Torre Flavia.

“Gli interventi attuati – ha dichiarato il consigliere delegato alle aree protette, Filippo Moretti – sono diversi e numerosi. Sono state ripristinate le delimitazioni per il confinamento dei siti di nidificazione di Fratino (Charadrius alexandrinus) e Corriere Piccolo (Charadrius dubius) con la sistemazione di paletti e corda. E’ stata installata della cartellonistica didattico/illustrativa (cartelli, bacheche) ed un percorso su pedane per indirizzare i bagnanti e limitare i fenomeni da calpestio. Saranno anche collocate due torrette multifunzione di avvistamento in legno per il monitoraggio delle covate e della balneazione e un guado in legno per l’attraversamento dello sbocco a mare del Fosso della Piscina”.

“Lungo l’accesso pedonale alla spiaggia – ha continuato Moretti – verrà sostituito un tratto di staccionata già danneggiato, al confine con l’area umida, e si provvederà alla posa di cestini per la raccolta differenziata e di 5 portabiciclette (25 posti) per evitare l’ingresso delle biciclette sulla spiaggia. Tutte le strutture e gli arredi saranno amovibili, sia per renderli funzionali agli spostamenti dei siti di nidificazione sia per il carattere stagionale delle installazioni (marzo-settembre)”.