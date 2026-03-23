Ladispoli, al via il piano straordinario di pulizia e decoro urbano: interventi su tutto il territorio

L’Amministrazione comunale annuncia la ripresa dello sfalcio delle erbe e della pulizia stradale. L’Assessore Pierini: “Fondamentale la collaborazione dei cittadini per una città pronta alla stagione turistica”.

LADISPOLI – Un piano d’intervento capillare per restituire decoro alle strade della città. L’Amministrazione comunale di Ladispoli ha dato ufficialmente il via alle operazioni di sfalcio delle erbe interstiziali e alla pulizia approfondita del manto stradale, un intervento che interesserà progressivamente ogni quartiere del territorio comunale.

Si parte dal centro cittadino

Il cronoprogramma dei lavori ha preso il via dalle vie del centro, cuore pulsante della città, per poi estendersi verso le zone periferiche. L’obiettivo è completare l’intera mappatura del territorio entro la metà di aprile, garantendo così una manutenzione ordinaria e straordinaria prima dell’arrivo del flusso turistico primaverile.

L’appello alla cittadinanza: attenzione ai divieti

Il successo dell’operazione dipende in larga misura dal rispetto delle norme di sosta. L’Assessore ai Lavori Pubblici e Igiene Urbana, Marco Pierini, ha voluto rivolgere un appello diretto alla comunità. “Invitiamo i cittadini alla massima collaborazione, rispettando i divieti di sosta temporanei nelle strade coinvolte dagli interventi. Si tratta di lavori fondamentali per garantire una pulizia accurata ed efficace delle vie cittadine. Rinnoviamo l’invito a rimuovere le proprie autovetture nei giorni comunicati, per consentire agli operatori di svolgere al meglio il proprio lavoro nell’interesse di tutti.”

Decoro urbano in vista dell’estate

La pulizia delle carreggiate e la rimozione delle erbacce dai marciapiedi non sono solo una questione di estetica, ma un passo necessario per la vivibilità e l’accoglienza.

“Il decoro urbano – ha concluso l’Assessore Pierini – rappresenta uno dei principali biglietti da visita per una località a vocazione turistica come la nostra, specialmente in vista dell’imminente stagione estiva.”

L’Amministrazione ricorda che i calendari dei divieti di sosta temporanei verranno segnalati tramite apposita segnaletica mobile collocata nelle strade interessate con 48 ore di anticipo.