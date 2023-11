Laboratori aperti per gli studenti delle medie allo scientifico di Via Caltagirone

Ladispoli, al Pertini iniziano le attività di orientamento –

I docenti del liceo presenteranno delle lezioni laboratoriali in orario scolastico (dalle 9 alle 13) rivolte a tutte le classi terze delle scuole medie inferiori nei giorni: venerdì 10/11, lunedì 27/11, martedì 5/12, mercoledì 13/12.

Potranno prenotarsi al massimo quattro classi per ogni data, accompagnate dai loro docenti.

I gruppi classe si alterneranno nei laboratori di Fisica e di Chimica e in Aula Magna. I laboratori di Fisica e Chimica saranno destinati a lezioni pertinenti alle materie scientifiche, mentre l’Aula Magna potrà essere utilizzata per lezioni interattive sulle altre discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio del Liceo: Classico, Linguistico, Scientifico tradizionale e Cambridge.

Si potrà indicare una preferenza nella scelta della data, ma si fa presente che, una volta raggiunto il numero massimo di classi per la data scelta, si passerà alla data successiva. I docenti delle scuole medie hanno a disposizione una scheda di partecipazione da compilare e inviare via email al liceo, all’indirizzo: [email protected], entro il 3 novembre,

Sono previsti incontri pomeridiani con mini gruppi famiglia (max 30 persone, minimo 10 persone) su prenotazione, dalle 15 alle 16 per una visita ai locali della scuola nei giorni di: giovedì 10/11, giovedì 28/11, giovedì 07/12 e giovedì 14/12 accompagnati dai docenti funzione strumentale, da docenti referenti progetto e da una rappresentanza di studenti dei tre principali indirizzi di studio.

Le famiglie che vorranno prendere parte a tali incontri potranno prenotarsi scrivendo all’indirizzo: [email protected]. entro i tre giorni precedenti l’incontro, indicando una preferenza nella data (in caso di esubero verrete contattati per confermare o meno la presenza alla data successiva), un numero di cellulare di riferimento e il numero dei partecipanti (si fa presente che potranno partecipare al massimo 3 componenti per nucleo familiare).

Sabato 16 dicembre 2023 è previsto il primo Open Day in presenza, in aula magna, suddiviso in 3 fasce orarie, una per ogni indirizzo di studio.

ore 9-10 Indirizzo Scientifico;

ore 10.30-11.30 Indirizzo Classico;

ore 12-13 Indirizzo Linguistico in sede centrale (con possibilità al termine della presentazione ufficiale di vedere i locali della sede succursale, in Piazzale Nazario Sauro, di concerto con le responsabili di plesso).