Ladispoli, al liceo Pertini torna la “settimana fuoriclasse”

Al Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli torna il progetto di didattica alternativa conosciuto come “settimana fuoriclasse”. Ma in cosa consiste concretamente per gli studenti e come funziona?

Come sottolineato dai nostri Rappresentanti d’Istituto, è un periodo che divide i due quadrimestri, in modo tale da offrire a tutti l’opportunità di rilassarsi o recuperare le forze. Ma non è solamente un momento di svago ma, come spiega un altro rappresentante degli studenti, Niccolò Nizza, è “l’occasione perfetta per vivere la scuola degli studenti”, da un punto di vista diverso.

Nella settimana che va dal 30 gennaio al 3 febbraio entrambe le sedi ospiteranno molteplici corsi tenuti da esperti esterni, come docenti universitari che illustreranno le loro Facoltà agli studenti del Liceo, oppure da risorse della scuola, come i numerosi alunni che si sono proposti di trasmettere la propria passione ai loro compagni.

Dall’intervista che ho condotto ai rappresentanti è emerso il duro lavoro che hanno compiuto per realizzare questo progetto, a lungo atteso da tutti. Dopo tre anni in cui la pandemia da covid-19 non lo ha reso possibile, non potremmo essere più entusiasti di poter rivivere l’atmosfera meravigliosa che si veniva a creare in queste occasioni. I rappresentanti hanno raccontato che ci sono voluti mesi per organizzare tutto nei minimi dettagli, dal calendario con la programmazione al servizio d’ordine, ma vista la soddisfazione provata in questi giorni, ne vale indubbiamente la pena.

Sarà quindi fondamentale la partecipazione di tutti. Un’opportunità di questo genere, specialmente dopo l’impegno che ha richiesto, non può essere rifiutata senza pensarci due volte. La settimana fuoriclasse può rivelarsi un’esperienza che ci trasmette valori di inestimabile importanza. Inoltre il rappresentante Dario De Martis si è sentito in dovere di ricordare che è un’opportunità donataci dal Dirigente Scolastico Fabia Baldi e dal Consiglio d’Istituto, che si sono presi la responsabilità di offrirci uno scambio culturale differente dalla norma.

La settimana si concluderà con il momento culmine del progetto, la Notte Bianca, che si svolgerà venerdì 3 e a cui probabilmente parteciperà anche una delegazione del Comune di Ladispoli. In questa occasione potremo assistere alle esibizioni degli studenti che si sono proposti di mostrare il loro talento.

Lunedì 23 gennaio abbiamo finalmente potuto svolgere la prima assemblea d’istituto in presenza (al completo), ma gli obiettivi non finiscono qui: la rappresentante Alessandra Asar ha esposto gli ulteriori progetti a cui stanno lavorando, come l’atteso merchandising del Liceo e il ballo di fine anno scolastico.

Per iscriversi ai tanti corsi proposti sarà necessario prenotarsi sul link che i rappresentanti ci invieranno nel fine-settimana, in modo tale da permettere a tutti di poterlo fare con comodo. Per ulteriori domande, si possono usare le pagine social del Liceo, su Instagram (@liceopertiniladispoli e @resnovae_pertini) o su Facebook. Auguriamo a tutti una settimana fuoriclasse stimolante e serena, sperando che possa essere un modo per chiarire le idee, esprimersi e conoscere nuove passioni.

