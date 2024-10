Ladispoli, al Charleston la nuova formula apericena

Apericena a suon di musica al Charleston Club, il locale che coniuga food e spettacoli continua a stupire

Prosegue la corsa del Charleston Club, l’unico locale di cene spettacolo di Ladispoli ha introdotto alcune novità per la stagione invernale e, tra queste, troviamo un’apericena a menù fisso che sta riscuotendo un grande successo. La costante, al Charleston, è sempre la stessa: abbinare qualità e divertimento per proporre un’offerta unica su tutto il litorale.

Arrivato già al suo terzo appuntamento, ma con l’obiettivo di proseguire ancora, la formula della domenica prevede un’apericena a 25€ con cocktail incluso. L’offerta food varia a seconda della stagionalità dei prodotti così da offrire portate sempre fresche e di qualità, cucinate con maestria. Del resto, lo chef del Charleston Club, Dario Taddei, può vantare un curriculum di tutto rispetto. Dopo aver lavorato in giro per il mondo, tra Dubai, Londra e Spagna, Taddei è tornato in Italia e la sua cucina ha colpito particolarmente i proprietari del Charleston Club. Proprio per questo, Vanni Fiacchino ha deciso di coinvolgerlo nella sua avventura.

Oltre alla formula apericena, la domenica – sempre accompagnata dal dj set – prevede anche la possibilità di consumare alla carta e di scegliere tra le diverse portate di terra proposte. Un’opzione, quella del menù alla carta, che resta anche durante gli spettacoli del giovedì, del venerdì e del sabato. Non solo, durante queste serate, si potrà scegliere di optare anche per una cena con antipasto, primo o secondo, dolce e acqua (spettacolo incluso) al prezzo di 35€.

Insomma, si prospetta una grande stagione invernale al Charleston Club, km 41 della Via Aurelia. Infatti, il locale offre grandi spazi e una sala climatizzata in cui trascorrere le proprie serate senza doversi preoccupare delle condizioni meteo.