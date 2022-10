Giovanna (nome di fantasia) e le sue tre bambine cercano una casa dove poter vivere. La vicenda seguita da Unione Inquilini Ladispoli ha portato all’ottenimento dell’accesso della donna al fondo morosità incolpevole messo a disposizione dal Comune di Ladispoli, ma ora serve una casa

Ladispoli Attiva: “Aiutiamo Giovanna a trovare casa” –

Lei si chiama Giovanna (nome di fantasia). È mamma di tre bambine e a causa della pandemia e “di un papà che non ha più pagato gli alimenti in modo regolare e nella cifra pattuita” (come racconta Ladispoli Attiva) non è più riuscita a pagare l’affitto trovandosi davanti allo sfratto ormai diventato esecutivo.

Ora, però, per Giovanna c’è un’altra possibilità grazie al sostegno di Unione Inquilini Ladispoli e del fondo per la morosità incolpevole messo a disposizione dal Comune di Ladispoli. Serve solo una casa dove poterla far vivere insieme alle sue figlie.

La valutazione positiva del comune di Ladispoli, infatti, “le permette di cercare una nuova locazione con un grosso contributo, che può arrivare fino a 12mila euro, presentando così una solida garanzia economica per la nuova proprietà che sia disponibile a darle una casa in affitto a canone concordato (è un requisito necessario per l’erogazione del fondo)”.

“I soldi del fondo saranno direttamente versati alla nuova proprietà – spiegano da Ladispoli attiva – purché ci sia un nuovo locatore”.

“Come Ladispoli Attiva siamo a scrivere questo appello, convinti che la solidarietà possa permetterci di trovare una casa a questa donna straordinaria e alle sue tre bimbe dandole così modo di avere una seconda opportunità”.

“Ovviamente l’Unione Inquilini è disponibile non solo a seguire la ricerca della locazione ma anche di redigere il contratto senza costi per la proprietà e secondo i crismi di legge, così che Giovanna possa finalmente trovare un po’ di stabilità e serenità per lei e la sua famiglia”.