A Ladispoli, un 20enne ha aggredito l’ex suocero, un odontotecnico 60enne, colpendolo con due martellate alla testa durante un litigio nello studio dentistico a due passi da Viale Italia. La vittima, ferita ma non in pericolo di vita, è ricoverata al Policlinico Gemelli. L’aggressore, un giovane di 20 anni, è stato arrestato dalla Polizia e avrebbe agito per motivi legati a liti familiari e alla fine della relazione con la figlia dell’uomo. Gli agenti hanno evitato una tragedia, intervenendo prontamente mentre l’aggressore cercava di sfondare la porta dietro cui la vittima si era rifugiata, tra le urla dei colleghi e dei passanti.