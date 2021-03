Share Pin 48 Condivisioni

Il sindaco Grando: “Non lo ringrazieremo mai abbastanza per quello che ha fatto per molti giovani di Ladispoli”

Ladispoli, addio a Giuseppe Davoli, figura storica dello sport –

Giuseppe Davoli è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.

Importante figura del mondo dello sport locale e punto di riferimento per generazioni di giovani sportivi, è stato ricordato nelle parole anche del Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“Con immenso dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Giuseppe Davoli, figura storica della nostra città”, ha scritto il sindaco.

“Conosciamo tutti il suo impegno nel mondo dello sport, a cui ha dedicato con passione la sua vita, e non lo ringrazieremo mai abbastanza per quello che ha fatto per molti giovani di Ladispoli”, ha aggiunto.

“Anche io, come tanti altri ragazzi – ha ricordato Grando –, ho avuto il piacere di far parte di una società sportiva di cui era il Presidente e conservo di lui il ricordo di una figura fortemente carismatica, alla quale non potevi non affezionarti”.