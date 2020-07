Condividi Pin 7 Condivisioni

I residenti della zona di Palo laziale colpita dall’ordinanza di non potabilità tornano a chiedere delucidazioni al sindaco Alessandro Grando.

“Ladispoli, acqua non potabile e niente informazioni” –

Problemi alle fogne, acqua non potabile, autobotte in via delle Sirene e niente informazioni.

E’ la situazione lamentata dai residenti della zona Palo laziale che ora tornano a chiedere lumi al sindaco Alessandro Grando.

Da qualche settimana l’acqua nella zona non è potabile a causa della presenza eccessiva di coliformi riscontrati dalle analisi effettuate dalla Asl.

Conseguenza della situazione: acqua non potabile e un’autobotte ferma a piazza delle Sirene per consentire ai cittadini di rifornisi.

Ma a quanto pare mancano le indicazioni, tanto che le fontanelle, ancora aperte e attive, attirano, soprattutto durante il fine settimana, diversi bagnanti che di ritorno al mare si rifocillano, bevendo direttamente dalla fontanella quella che, stando all’ordinanza emessa dal Sindaco, acqua non potabile.

“Volevo sollecitare il primo cittadino relativamente al guasto alla rete fognaria zona Palo laziale da più di quindici giorni”, scrive una residente della zona.

“Questo sta a significare acqua non potabile con villeggianti in piena estate creando gravi disagi in un periodo particolare (vedi covid)”.

Non solo: la residente della zona punta i riflettori anche su alcuni “problemi intestinali” che si sarebbero verificati “in tutto il vicinato”.

“Come vuole risolvere il problema il Sindaco? Tutti noi vogliamo risposte in merito anche perché non ci sono cartelli di prevenzione. C’è al momento un’autobotte in piazza delle Sirene ma non c’è informazione”.