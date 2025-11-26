Al Teatro Vannini dal 28 novembre al 6 gennaio

Ladispoli accende il Natale con “Luci di Scena”, dal 28 novembre al 6 gennaio al Teatro Marco Vannini, progetto a cura della Valigia dell’Attore. La città inaugura una ricca stagione di appuntamenti natalizi: spettacoli teatrali, concerti, dibattiti e presentazioni di libri per tutte le età, tutti a ingresso gratuito.

L’iniziativa, ormai punto di riferimento culturale nel periodo natalizio, torna grazie all’impegno dell’Amministrazione nel proporre momenti di intrattenimento e partecipazione.

Ladispoli accende il Natale con “Luci di Scena”

“Con Luci di Scena – afferma l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa – vogliamo regalare alla comunità un Natale fatto di arte, dialogo e condivisione. Il Teatro Vannini diventa una casa aperta a tutti, dove emozioni e talenti del territorio trovano spazio. Ringrazio La Valigia dell’Attore e tutte le realtà coinvolte per rendere Ladispoli viva e accogliente”.

“Il periodo natalizio è un’occasione importante per la città. Il Teatro Vannini – insieme alla pista di ghiaccio, all’animazione nei weekend, alle luminarie, al presepe vivente e al concertone di Capodanno – deve rendere Ladispoli magnetica e sempre viva” – aggiunge l’Assessore al Turismo Marco Porro – “Il Sindaco Grando ha fortemente voluto questo progetto: lavorare con le associazioni aiuta a costruire identità e comunità”.

Con Luci di Scena, l’Amministrazione conferma la volontà di offrire iniziative culturali gratuite e accessibili a tutti, valorizzando il territorio e trasformando il Teatro Vannini in un vero spazio di incontro nel periodo natalizio.