Ladispoli, a Falasca la delega in mobilità sostenibile, trasporti, sicurezza stradale e toponomastica

Il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, con DECRETO N. 34 DEL 31/12/2020 “ravvisata la necessità di conseguire un maggior presidio sull’attuazione delle scelte programmate dell’Amministrazione Comunale”, ha conferito a Patrizio Falasca già assessore della Giunta Grando, le delega in materia di mobilità sostenibile, trasporti, sicurezza stradale e toponomastica.

“Il delegato -come si legge nell’atto – svolgerà i rispettivi incarichi avendo cura degli interessi di carattere istituzionale nelle materie indicate, in stretto rapporto con il Sindaco a cui riferirà periodicamente sullo stato di attuazione dei programmi”.