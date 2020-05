Condividi Pin 273 Condivisioni

Necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine

Ladispoli, 8 ragazzi beccati a passeggiare in gruppo. Multe da 400 euro alle famiglie

Fioccano le multe a Ladispoli.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, la Polizia Locale è intervenuta più volte in città per fermare diverse persone che non hanno rispettato le norme e soprattutto le misure di sicurezza.

Dopo l’ultimo intervento, che ha visto fermare una persona seduta in spiaggia a prendere il sole, le Forze dell’Ordine hanno multato anche un gruppetto di 8 ragazzi, quasi tutti minorenni, che passeggiavano allegramente in compagnia.

Il Sindaco Grando: “I genitori riceveranno un premio da 400 euro ciascuno dalla nostra Polizia locale!”