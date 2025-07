Un incidente ancora tutto da spiegare

Ladispoli, 50-enne romano è stato tratto in salvo da un peschereccio a 700 metri dalla costa

Un incidente ancora tutto da spiegare. Un 50-enne romano è stato tratto in salvo, in modo fortunoso, da un peschereccio che lo ha avvistato a circa 700 metri dalla costa di Ladispoli.

L’uomo era in uno stato di ipotermia, e praticamente immobile in acqua. Tanto da essere stato scambiato inizialmente per un tronco galleggiante.

Appena avvistato, erano le 6:30 del mattino, il pescatore professionista ha immediatamente avvisato la Capitaneria di Porto. Il malcapitato è stato immediatamente trasportato a riva dal pescatore. Dove stavano aspettando il personale della Guardi Costiera di Ladispoli-Marina di San Nicola e quello del 118. L’uomo è stato poi trasportato all’Ospedale San paolo di Civitavecchia.

Abbiamo iniziato questo pezzo affermando che si tratta di un incidente tutto da spiegare. Infatti, come è arrivato un uomo vestito con pantaloni e camicia a settecento metri dalla costa? Trasportato dalle correnti? Ma partendo da dove? L’uomo ha raccontato ai soccorritori che stava tranquillamente passeggiando sulla battigia della spiaggia di Campo di Mare, a Cerveteri. Poi di essere caduto in acqua, e di essere stato trasportato subito al largo da una corrente fortissima. Quasi un’onda anomala. Questa versione è ora al vaglio degli investigatori.