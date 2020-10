Share Pin 8 Condivisioni

I test al Guglielmotti di Civitavecchia di oggi sono ancora in corso

Ladispoli, 4 i casi positivi al Di Vittorio

Al Di Vittorio di Ladispoli vi sono 4 casi positivi di cui uno da confermare (in attesa esito molecolare). Sono state isolate 3 classi.

Al Mattei di Cerveteri si sono riscontrati questi casi positivi: 1 in 2 C, 1 in 3 B, 1 in 3 C. Le tre classi sono in isolamento

