L’associazione Donne in movimento ha organizzato tre incontri pubblici durante i quali, con professioniste competenti e con il supporto di varie realtà del territorio, verranno approfondite tematiche importanti. Il primo incontro affronterà il tema dell’ansia: cause, sintomi, come imparare a contrastarla. Ci aiuterà la dott.ssa Grazia La Manna, psicoterapeuta, introduce Margherita De Pascalis responsabile “92 studio

Ladispoli, 3 incontri organizzati dall’associazione Donne in Movimento

Il secondo incontro affronterà i primi segnali di una relazione affettiva che sta evolvendo verso dinamiche violente. Ne parlerà Bruna Cimenti psicologa esperta dello Sportello antiviolenza, introduce Amelia Ardigo Presidente della Coop.va Luogo Comune responsabile del progetto Donne in Cerchio. Il terzo incontro riguarderà la prevenzione e I’educazione sentimentale nelle scuoIe. Vi parteciperanno Alessandra Petruio, responsabile dei consultori familiari di Cerveteri e Ladispoli, gli psicologi dei consultori e professionisti che da anni si occupano dei progetti del piano sociale di zona per I’area minori e famiglia, professionisti delle coop.ve sociali Cassiavass, Solidarietà, La Goletta.

Introdurrà I’Associazione donne in movimento. Conoscere, comprendere, cambiare…un cammino difficile, ma runico in grado di affrontare e superare difficoltà e problemi anche gravi. L’associazione continua le sue battaglie, per ottenere servizi e per cambiare comportamenti, stili di vita, approcci culturali a tematiche complesse.