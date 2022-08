Ladispoli, 2 poliziotti feriti durante i controlli

Si aggirava per le vie del centro con il suo monopattino e ha mostrato segni di nervosismo alla vista della volante della Polizia. Ha tentato di divincolarsi tra via Trieste

e via Siracusa ma è stata raggiunto e sottoposto a controllo al quale all’inizio ha tentato di sottrarsi alzando la voce contro gli agenti.

Poi è passato ai fatti tentando di aggredirli e prendendo a calci l’autoradio. Alla fine, il 25enne di origini senegalesi, già con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, è stato

arrestato e portato in Commissariato anche se uno dei due poliziotti è rimasto ferito ed è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Stesso scenario qualche giorno dopo sul lungomare di via Regina Elena con la polizia pronta ad intervenire in spiaggia dove veniva segnalato un uomo in escandescenza, un

brasiliano di 40 anni che ha iniziato ad insultare le forze dell’ordine intervenute e alla fine anche lui, già noto, è stato ammanettato.

Uomini e donne in divisa agli ordini del dirigente e vicequestore Federico Zaccaria hanno anche bloccato un soggetto che aveva eluso i domiciliari e per questo è stato

nuovamente arrestato. Restando in prossimità del lungomare, un automobilista viene sorpresa ancora una volta alla guida della sua vettura senza patente e per lui scatta

la denuncia per la reiterazione del reato.