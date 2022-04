La scuola ha acceso una luce speciale per accrescere in tutti gli alunni la sensibilità sul tema delle differenze individuali

La Ladispoli 1 aderisce alla Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo –

Riceviamo e pubblichiamo –

In occasione della “giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, ha acceso su tale evento, una luce speciale per accrescere in tutti gli alunni la sensibilità sul tema delle differenze individuali e favorire la qualità dell’inclusione scolastica e sociale. L’autismo è un disturbo dello sviluppo cerebrale caratterizzato da difficoltà nell’interazione sociale e alla difficoltà di comunicazione.

A causa della pandemia da Covid-19 stiamo vivendo , da quasi due anni , momenti difficili, privati del calore umano e costretti a vivere all’interno di una bolla. È dura, per tutti, ma lo è stato ancor di più per chi, come questi ragazzi, parte già da una realtà di forte disagio. Tante famiglie si sono viste, durante la pandemia, private di fondamentali servizi. Tutto ciò significa perdere ogni punto di riferimento e sentirsi isolati due volte!

Il nostro Istituto, da anni si è affermato sul territorio come scuola particolarmente sensibile ai temi della solidarietà, dell’accoglienza e dell’Inclusione, ed in conseguenza , sono davvero tante le iniziative, le attività svolte ogni anno nelle classi per sottolineare l’importanza e il valore di queste esperienze. Per questo , come espressione della sua “mission” per l’inclusione, il giorno 1 aprile ha organizzato una splendida iniziativa per diffondere all’interno e fuori della scuola , la cultura della solidarietà per tale disturbo, sempre più frequente e poco conosciuto, ma che impone un cambiamento culturale, una svolta decisiva, che sappia rispondere fattivamente ai diversi bisogni dei soggetti autistici e delle loro famiglie.

Le classi 3 B e 3 E del Tempo Pieno insieme ai loro docenti : Iacomelli, Giordano, Bariletti, Carannante, Palmarini, all’AEC e al personale di sostegno alla comunicazione ( per la 3B) e ai docenti Marcucci, Viscusi, Fochetti, Ciliberti ,(per la 3 E), hanno celebrato questa splendida giornata colorando la scuola e lanciando insieme ai loro palloncini , messaggi di solidarietà e inclusione con frasi gentili, pensieri sulla diversità e storie di amicizia. Grazie anche al prezioso intervento della Psicoterapeuta Dott.ssa A. Maria Orsi, della Cooperativa Sociale “Mio Fratello è figlio unico” gli alunni della classe 3E, hanno seguito un percorso laboratoriale alla scoperta dell’autismo e delle specialità di ogni bambino in tutte le sue forme e colori, proponendo in particolar modo il laboratorio “ Coloriamo il mondo di blu”. L’obiettivo è quello di sottolineare l’importanza dell’inclusione , che non cancelli le differenze, ma rimetta in gioco la diversità come risorsa e punti la lente d’ingrandimento sul benessere di questi ragazzi, per la realizzazione del loro progetto di vita e consentire loro di costruire un presente ed un futuro sereno.

Un caloroso ringraziamento va a tutti i docenti ed agli operatori che insieme ai loro ragazzi si sono impegnati per la splendida riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va al nostro D.S.G.A. Dott. Giovanni Cimino per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nell’offrire all’utenza, anche in questo frangente, il miglior servizio possibile!

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)