La tricopigmentazione è sbarcata a Ladispoli

Empyreum Tattoo è l’unico studio di tatuaggi di Ladispoli ad offrire il servizio di tricopigmentazione, tecnica per mascherare la calvizie

Empyreum Tattoo è uno studio di tatuaggi attivo da diversi anni in quel di Ladispoli, ma, da qualche mese, Chiara Murolo, giovane imprenditrice del territorio, ha deciso di rilevarlo così da costruire il proprio spazio. Trentenne, Chiara si è sempre occupata di estetica e, da 7 anni, è una specialista della dermopigmentazione. Infatti, il suo studio, oltre al trucco permanente, è l’unico, sul territorio, ad occuparsi di tricopigmentazione, una tecnica che, per il tramite di un’illusione ottica, permette di infoltire il cuoio capelluto. Rivolto a uomini e donne, il trattamento può creare un effetto rasato o un effetto densità. Tutto questo su qualsiasi colore e su qualsiasi lunghezza, grazie all’uso di pigmenti detti bioriassorbibili.

Meno invasivo e rischioso – anche a livello di riuscita – di un trapianto e con costi diversi, la tricopigmentazione permette di mascherare la calvizie, aiutando chi ne sentisse il bisogno a superare un disagio che può avere anche delle ricadute psicologiche.

“Pochi pensano che la calvizie possa creare un disagio nelle persone. Sono molto sensibile e vedo questo trattamento come un qualcosa di più profondo di un semplice tatuaggio” ha spiegato proprio Chiara Murolo, neoproprietaria dell’Empyreum Tatto. “Riusciamo a fare sentire le persone più sicure, sia uomini che donne e mi piace l’idea che, nel mio piccolo, posso aiutare qualcuno a stare meglio”.

“Tuttavia – ha sottolineato Chiara – devo sottolineare quanto sia importante affidarsi a dei professionisti che possano garantire che tutto il percorso si svolga nella massima sicurezza. L’aggiornamento è fondamentale proprio come l’igiene e la pulizia. Il nostro studio diventa un punto di riferimento a 360°”.

E rispetto alla decisione di rilevare l’attività, proprio la Murolo si è detta entusiasta: “Mi piace assumermi delle responsabilità e mi piace poter gestire il lavoro a modo mio. In passato, dei titolari mi hanno tarpato le ali e ho deciso che era giusto scegliere per me stessa”.

Uno studio, quello in Via Mario Sironi 3C, che accoglie tanti e diversi artisti del mondo del tatuaggio con stili che vanno dal black work al fine line passando per realistico e tatuaggi a colori, oltre a delle giornate dedicate al mondo del piercing.

Empyreum è aperto dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00, orario continuato. La durata delle tricopigmentazione è variabile e il percorso può richiedere diverse sedute.