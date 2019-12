Condividi Pin 1 Condivisioni

Evento organizzato dall’Associazione Parco degli Angeli. Presente alla serata Marco Tana di Zelig

di Marco Di Marzio

Ormai non è più una novità, tutto ciò organizzato nello Stabilimento Columbia termina con un successo. Dopo il Burraco e la presentazione del secondo volume del libro “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo”, infatti, l’esito della “Tombola di Natale” di ieri sera, venerdì 20 dicembre, organizzata insieme all’Associazione Parco degli Angeli Onlus, è andato oltre ogni aspettativa.

La Tombola di Natale, un nuovo successo al Columbia

La cornice è sempre la stessa, una sala gremita di persone con tanta voglia di partecipare. Il contesto di ieri, ottimamente condotto dal Presidente dell’associazione, Filippo Bellantote insieme al suo staff e i suoi ragazzi, è stato caratterizzato dall’organizzazione della serata suddivisa in due giri del gioco della tombola, con l’estrazione dei numeri, da 1 a 90, iniziato alle ore 21.

Aperta a tutti la partecipazione alla tombola con il ritiro gratuito delle cartelle, per giocare è stato solamente necessario versare un contributo fisso destinato all’acquisto dei biglietti della lotteria di beneficenza 2019, 2,50 euro a biglietto, abbinata alla serata ed organizzata dalla stessa Associazione Parco degli Angeli, la cui estrazione per la vincita dei premi in palio è prevista per il 10 gennaio 2020.

Tra un giro e l’altro di tombola la serata è stata alietata dai canti natalizi offerti da una delegazione del coro della Parrocchia di Santa Maria del Rosario ed ha visto il clou con la presenza ed il mini show offerto da Marco Tana, cabarettista e comico che ha calcato le scene televisive di Zelig e Colorado parallelamente ai palcoscenici più famosi.

Marco Tana

Ambo, terno, quaterna, cinquina, tombola, sono stati in molti dei partecipanti ieri a vincere i premi messi a disposizione della serata dagli sponsor, gli stessi della lotteria di beneficenza 2019. Ma questo importa fino ad un certo punto, perché a vincere veramente in questo evento sono stati la partecipazione, il divertimento ed in modo particolare la solidarietà.

I proventi della manifestazione, così come quelli che saranno raccolti dell’intera lotteria di beneficenza saranno devoluti alla ricostruzione del Parco degli Angeli, struttura polivalente per persone diversamente abili, realizzata a Cerveteri, gravemente danneggiata nel novembre 2017 a seguito di un atto di spoglio clandestino.

Soddisfatta la famiglia Castellano-Carnevalini gestore dello Stabilimento Columbia. Felicissimo per il risultato ottenuto il Presidente dell’Associazione Parco degli Angeli Filippo Bellantone che così afferma al nostro giornale: “una serata meravigliosa in cui abbiamo dato i numeri, quelli belli, non solo della tombola, e rappresentati dalla partecipazione e dal calore affettivo delle perone intervenute”. Allegro al modo giusto il cabarettista Marco Tana che così afferma a Baraondanews: “momenti come questo sono sempre molto belli”.

Per chiudere è bene ricordare gli sponsor dell’iniziativa di ieri sera 20 dicembre e della lotteria di beneficienza: Macelleria Damiano e Figli; Tranquillity Centro Benessere & Palestra; Fantozzi Cash & Carry; Agrifarm Ladispoli.

Lotteria di beneficenza 2019