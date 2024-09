La Tarip 2024 a Ladispoli: Attacco del PD alla giunta Grando “Maggiori costi e servizio scarso, per un appalto di milioni di euro”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del PD di Ladispoli

La Tarip 2024 approvata da Grando & C.: maggiori costi e servizi scarso per un appalto che costa milioni di euro 8 milioni e mezzo alla comunità

E’ arrivata in questi giorni la TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale) del 2024 e la realtà ha purtroppo superato le previsioni. Si era infatti parlato di un aumento del 16%, rispetto all’anno 2023, sulla base dei dati forniti dall’amministrazione del Sindaco Grando. Nei fatti l’aumento a carico dei cittadini in alcuni casi è arrivato al 30%.

Un aumento non giustificabile con il solo adeguamento ISTAT del contratto di appalto, e non è giustificabile nemmeno sulla base del servizio reso ai cittadini. Il costo del servizio di Igiene Urbana ammonta a più di 8 milioni e 500 mila euro (appalto Tekneko + costi di conferimento e trasporto). Un costo alto soprattutto in considerazione che in quasi tutte le zone della città il servizio reso è insoddisfacente:

le spazzatrici non passano con la cadenza prevista;

i marciapiedi sono sporchi e con erba alta al punto di non consentire il passaggio dei

pedoni;

pedoni; i rifiuti abbandonati da cittadini poco civili restano per settimane al loro posto con il

pericolo di problemi igienico sanitari (aumento della presenza di topi e altro);

pericolo di problemi igienico sanitari (aumento della presenza di topi e altro); proliferano le discariche ai limiti del centro urbano.

Come gruppo consiliare PD – La forza della Comunità abbiamo più volte sollecitato il Sindaco ad intervenire, a contestare le mancanze nel servizio, a prendere i provvedimenti sanzionatori previsti dal contratto.

Non c’ è stato nulla di tutto questo e le conseguenze negative sono visibili in tutta la città.

E non può essere un alibi l’aumento delle presenze estive perché nel capitolato di appalto questo aumento delle utenze era previsto e retribuito.

E’ da rilevare inoltre che ad oggi non è applicabile a tutti i cittadini la tariffa puntuale in quanto il calcolo è effettuato sul numero dei ritiri dell’indifferenziato. Non essendo possibile accertare nei condomini la provenienza del rifiuto, a chi abita in palazzine senza mastelli individuali sarà sempre addebitata la tariffa piena. La vera beffa e che i cittadini virtuosi (quelli che fanno bene la differenziata) pagano come quelli che la differenziata non la

fanno o la fanno male.



Ribadiamo il nostro giudizio contrario a quanto deliberato in consiglio dall’amministrazione del Sindaco Grando e la maggioranza che lo sostiene, come già fatto in sede di approvazione della tariffa dove i nostri consiglieri Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta hanno votato contro.

Vista la situazione in cui versa la città presenteremo un esposto alle Autorità competenti affinché sia verificato il rispetto del capitolato di appalto e se siano stati effettuati pagamenti non dovuti alla ditta per eventuali servizi non resi.

Sono lontani i tempi quando l’amministrazione sanzionava la ditta precedente alla Tekneko per i servizi non effettuati.

Nell’immediato torniamo a chiedere il rispetto dei Servizi previsti nell’ appalto e l’irrogazione delle sanzioni previste per eventuali inadempienze contrattuali: Ladispoli non può rimanere in questa situazione!