La polizia di frontiera di Fiumicino arresta un borseggiatore che si fingeva passeggero

Nella mattina del 17 giugno, il personale della polizia di frontiera ha arrestato un cittadino algerino responsabile di furto aggravato ai danni di due passeggeri in procinto di partire per l’Argentina. L’uomo, dopo essersi finto passeggero, si era accodato alle vittime e aveva sottratto uno zaino, per poi dileguarsi verso le uscite del terminal.

Il borseggiatore è stato immediatamente fermato da agenti della polizia di frontiera impegnati in servizio anti-borseggio. Lo zaino rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Lo straniero è stato successivamente condotto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Bari, in attesa di essere rimpatriato nel suo paese d’origine, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.