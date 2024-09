L’inaugurazione sabato 14 settembre 2024, ore 16 – 23 e Vernissage ore 18.30 con la partecipazione straordinaria di Giorgio Panzera (chitarra e voce) e Gianni Badaracchi (chitarra elettrica)

Esposizione premio offerta dall’Associazione “L’Isola delle Correnti – APS” Via Valledoria 150/A, Passoscuro

Silvana Grillo è un’artista calabrese che ha intrapreso un percorso variegato e ricco nel mondo dell’arte. Dopo la maturità si trasferisce a Roma dove lavora e frequenta prima la Scuola di Arti Ornamentali San Giacomo, dove si perfeziona nelle tecniche decorative e artigianali, e successivamente l’Accademia delle Belle Arti. Durante il suo percorso, si dedica a varie forme di espressione artistica. Lavora con il cuoio, creando opere artigianali che combinano abilità manuali e creatività. Parallelamente, si dedica al disegno dal vero, allo studio e alla rielaborazione di opere di grandi maestri – antichi e moderni – e

all’illustrazione di libri adottando tecniche diverse, tempera, olio, carboncino, acrilici, pastelli ad olio. A partire dagli anni novanta, Silvana Grillo ha esposto con successo i suoi lavori in numerose mostre collettive e personali tra Roma e Siena riportando premi e riconoscimenti. Tuttavia, negli anni a seguire, ha rallentato la sua produzione pittorica per esplorare altre passioni e interessi avvicinandosi al mondo del tango argentino, del canto moderno e polifonico e del teatro fisico,

partecipando a numerosi spettacoli ed esibizioni. Queste nuove esperienze hanno arricchito il suo bagaglio culturale e creativo, permettendole di esprimere la sua arte in modi diversi e innovativi.



La mostra di Passoscuro, presentata dall’Associazione “L’Isola delle Correnti – APS”, rappresenta per Silvana Grillo una riscoperta e un ritorno alle origini delle proprie immagini pittoriche. Dopo aver messo da parte per lungo tempo la pittura, questa esposizione segna una nuova fase nel suo percorso artistico, in cui le opere, forse dimenticate dalla stessa artista, tornano a vivere e ad essere condivise con il pubblico. Questo evento non è solo un’opportunità per mostrare il suo talento ritrovato, ma anche un modo per riconnettersi con le radici della sua passione per la pittura, celebrando un rinnovato impegno verso la propria espressione artistica. Una ricerca continua. Tentativi di fantasia. Il tema dell’incontro, del rapporto e della separazione uomo – donna è centrale nell’opera di Silvana Grillo e permea il suo lavoro artistico da sempre. Le sue figure deformate da una visione interiore originale, nascono sempre nell’immediatezza del momento, quasi mai pensate prima o progettate in anticipo. Semmai, se un pensiero c’è, è legato a linee, a curve e forme geometriche che progressivamente prendono le sembianze di figure e forme conosciute o quasi. Ma se le figure escono di scena, se scompare il mondo fisico, emergono segni e colori dai vaghi e silenziosi contorni di luce senza tempo.



L’evento sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria di due musicisti, Giorgio Panzera (chitarra e voce) e Gianni Badaracchi (chitarra elettrica), legati alla pittrice sia da una storica amicizia che dalla particolare affinità nelle tematiche della loro ricerca musicale. L’esposizione di Silvana Grillo sarà inaugurata sabato 14 settembre 2024, dalle ore 16:00 alle 23.00, presso il locale dell’Associazione “L’Isola delle Correnti APS” a Passoscuro, in Via Valledoria 150/A, e rimarrà aperta fino a sabato 21 settembre. Sarà visitabile tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00.