La municipalizzata caerite precisa il suo ruolo e compito

“La multiservizi ha il compito di tagliare l’erba e svuotare i cestini nelle aree verdi attrezzate” –

“La Multiservizi ha, come da contratto, il compito di tagliare l’erba sulle aree assegnate dal Comune, e non altre, e nelle aree verdi attrezzate di svuotare i cestini e di raccogliere la carta (quindi non bottiglie di vetro, plastica, …) che dovesse trovarsi in terra prima del taglio”.

“La raccolta, va ribadito, nelle sole aree verdi attrezzate (e quini non anche sui cigli stradali o su aree verdi aperte per la sola carta”.

La precisazione arriva dalla municipalizzata di Cerveteri dopo che sui social si era aperto un dibattito sui rifiuti in strada.

In particolare sul gruppo del comitato di zona di Valcanneto c’era chi aveva puntato i riflettori sul cumulo di rifiuti apparso dopo il taglio dell’erba con la richiesta al Comune di organizzare di tanto in tanto una raccolta per ovviare al problema. E come risposta al post, il consigliere Andrea Mundula aveva specificato che era compito della multiservizi “raccogliere i rifiuti che trova”. “SE non viene svolto invito i cittadini a inviare segnalazione (anche con eventuale foto) alla Multiservizi Caerite: [email protected], e al Comune: [email protected]”.

Da qui la precisazione della Multiservizi Caerite: “D’altra parte, la Multiservizi, in base alla legge, non può né raccogliere né trasportare altra forma di rifiuti solidi urbani, non potendo né differenziarla né smaltirla”.

“Per fare questo, infatti, servono condizioni (autorizzazioni, mezzi, strumenti, ecc.) fissate in modo molto preciso e con severità dalla normativa. Diversamente la Multiservizi incorrerebbe in una violazione di legge con le relative conseguenza”.

“Naturalmente siamo sempre disponibili a ricevere segnalazioni che ci permettano di migliorare il nostro lavoro e di migliorare l’aspetto della città intera, ma fare chiarezza è sempre utile”, conclude Manelli.

