La maggioranza di Cerveteri si ricompatta: pace fatta?

Sono iniziati i colloqui tra Sindaco e “dissidenti”: la partita va chiusa in breve tempo. Ancora nessun nome per la giunta, agosto mese chiave

L’ultimo Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri ci ha stupito, diciamolo chiaramente. Quella che sembrava una spaccatura politica definitiva (qui per ricostruire la vicenda), si è rivelata una crepa, in fin dei conti, sanabile. Durante l’ultima assise tutta la maggioranza ha votato compatta per l’approvazione degli equilibri di bilancio, lanciando così un forte segnale di distensione. Tuttavia, nelle sedute precedenti, le parole erano state molto forti e, soprattutto dai banchi di Governo Civico, era emersa un’insoddisfazione generalizzata rispetto all’operato dell’amministrazione. Cos’è cambiato? Possibile che in una settimana – senza grandi annunci o avvenimenti, anzi – si sia ritrovata la quadra?

A quanto pare le forze in gioco stanno ancora lavorando e il momento è delicato. Non si può parlare di quiete dopo la tempesta, ma si intravede qualche spiraglio di luce. Per capire meglio cosa sta davvero succedendo, abbiamo raggiunto, in momenti separati, il Sindaco Elena Gubetti e il capogruppo di Governo Civico, Claudio Nucci.

“E’ cambiato completamente il clima e le modalità in cui si sono posti i consiglieri” ha esordito il Sindaco Gubetti. “Con la votazione degli equilibri di bilancio – ha proseguito il Primo Cittadino – si è aperto uno spiraglio. C’è la volontà di trovare un nuovo assetto per ricompattare la maggioranza e questo voto non era scontato. Ora abbiamo iniziato delle interlocuzioni per ricostruire un clima sereno e non c’è più un muro contro muro. Si è aperto un dialogo. Ho incontrato tutte le forze della coalizione e abbiamo iniziato a parlare di punti programmatici, riprendendo ciò che ci ha unito. Ho chiesto a ogni gruppo 3 punti prioritari e un cronoprogramma, qualcosa di realistico. Le lamentele nascevano dal poco coinvolgimento di alcuni consiglieri e stiamo valutando delle modalità di coinvolgimento diverse”.

Sul piatto, chiaramente, c’è un rimpasto di giunta e, nelle ultime ore, hanno iniziato a circolare alcuni nomi. Tuttavia, la Gubetti ha voluto smentire: “Non è stato discusso nulla da questo punto di vista. Ho dato mandato ai gruppi di elaborare le mie richieste. Ci rivedremo a breve, ma non abbiamo assolutamente parlato della giunta e del suo riassetto. Prima ci dobbiamo mettere d’accordo su modi e tempi. Se ritroviamo un progetto che ci unisce, poi troveremo anche chi lo porterà avanti”.

La maggioranza di Cerveteri si ricompatta: pace fatta?

Eppure, proprio in consiglio, di stracci ne sono volati parecchi. Il Sindaco stesso aveva parlato di ricatti politici e, proprio per questo, la riappacificazione sembrava lontana. “In qualità di Sindaco – ha precisato Gubetti – ho la responsabilità di provare a tenere insieme la coalizione. Quello che c’è oggi è un buon proposito, bisogna lavorare affinché si concretizzi. Non è facile perché questa situazione lascia degli strascichi. Dovremo trovare un compromesso, come sempre in politica. Questo non significa cedere ai ricatti, su diversi punti occorre essere fermi. L’importante sono i contenuti, poi alcuni di noi si accendono in consiglio e gli animi si scaldano”.

“L’obiettivo è di rinominare gli assessori mancanti, i 2 dimissionari e la delega mai assegnata. Entro agosto questa situazione deve essere chiusa. Credo sia un tempo congruo per provare a ricostruire le cose”.

Il consigliere Claudio Nucci si è posto più o meno sulla stessa linea e non ci sono incongruenze rispetto a quanto dichiarato dalla Gubetti. “E’ stato un segno importante. Diciamo che in questo momento – ha confermato Nucci – siamo in una fase di colloquio. Abbiamo ritrovato dei punti e il Sindaco ci ha dato dei segnali di accoglimento importanti. L’obiettivo è quello di riconsolidare questa amministrazione e di tornare a governare insieme. Non è mai stata nostra intenzione mandare a casa il Sindaco, noi vogliamo tornare ad amministrare insieme, guardando nella giusta direzione per dare risultati alla città”.

Le parole forti di cui parlavamo in precedenza erano partite proprio dai banchi del movimento e, a proposito di questo, Nucci ha voluto chiarire: “Credo che le cose vengano sempre dette con convinzione. Quando uno tiene a quello che sta facendo dice le cose con forza perché vuole raggiungere un obiettivo. Ma questo deve essere chiaro: spesso abbiamo posizione di contrapposizione, poi però, in realtà, sono convinto che tutti i consiglieri vogliano il bene della città. Le cose si dicono con forza proprio perché noi siamo lì per amministrare e non per essere spettatori, questa è la ragione per cui i toni si sono accesi, ma il punto di partenza è comune”.

Sempre Governo Civico aveva messo in discussione in lavoro del governo cittadino e aveva anche attaccato direttamente alcuni membri della giunta, su tutti, il vicesindaco Battafarano. “Questo è un momento delicato. Certamente ci sono delle criticità all’interno della macchina amministrativa e le abbiamo individuate. Alcune sono nella giunta e nei rapporti che abbiamo con essa. Ci sono assessorati scoperti e, in questo momento, tutto è in discussione. Ritengo che oggi ci sia la volontà di superare le difficoltà”.

“No, non abbiamo iniziato a parlare di nomi. Mi sento di smentire quanto trapelato, ma sicuramente siamo tutti d’accordo affinché i tempi di risoluzione siano strettissimi”.

Nel giro di poco, pochissimo, è cambiato tutto. La dinamica continua a essere per certi versi incomprensibile e sembra abbastanza difficile fare pronostici sul futuro di questa amministrazione. Bisogna capire quali saranno le conseguenze di questa “forzatura” e, soprattutto, come reagiranno le forze politiche che non si sono mai mosse dalla maggioranza. È vero, la politica è compromesso, ma fino a che punto? Insomma, la situazione è appesa. Comunque, un euro (non di più) sulla prosecuzione di questa maggioranza, io lo punterei.

Giorgio Ripani