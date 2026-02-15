La Ladispoli del futuro: la Giunta programma, ma senza un piano organico. Dove sono i parcheggi a Via Sironi?

Riceviamo dal Circolo PD Ladispoli “Luciano Colibazzi”, e pubblichiamo integralmente.

“Secondo i nuovi progetti dell’amministrazione Grando la zona in via Sironi, vicino l’Ufficio Postale, subirà pesanti cambiamenti.

Nel raggio di un centinaio di metri dovrebbero sorgere il nuovo mercato giornaliero con dietro appartamenti e altri negozi, il Palazzetto dello sport dell’Istituto Alberghiero, il Centro di aggregazione giovanile e ulteriori palazzi con appartamenti e Servizi privati.

Se a tutto questo si aggiungono i già esistenti edifici del supermercato su viale Europa, della Posta e della Biblioteca, è inevitabile pensare ad un sovraccarico della zona che potrà portare pesanti disagi sia per il traffico che per parcheggi. La zona è collegata solamente da una via e dal cavalcavia. In caso di eventi concomitanti in questi edifici e più in generale nelle ore di punta si potrebbe assistere ad un traffico ingestibile anche perché il cavalcaferrovia viene usato da molti utenti come ingresso a Ladispoli.

La zona diventerebbe fortemente frequentata e senza nessuna area dedicata a parcheggio pubblico. La domanda che sorge e che riporteremo al prossimo consiglio comunale: perché non c’ è una visione complessiva? E perché si occupano con cubature TUTTE le aree ora libere nella zona senza pensare ad un grande parcheggio pubblico?”