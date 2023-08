Soddisfatta l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini, che ringrazia il Campione del Mondo Fabio Incorvaia

La Jet Sky Therapy di Campo di Mare è un successo, l’inclusività e l’accessibilità protagoniste in spiaggia

“Una giornata di sole, di mare, di divertimento, di emozioni, di inclusione. Un’esperienza straordinaria, che sono felice di aver potuto proporre alla nostra città. Vedere gli sguardi e i sorrisi di così tanti bambini è stato un momento straordinario, uno di quelli che porterò nel cuore. Il mio ringraziamento, davvero di cuore, lo rivolgo a Fabio Incorvaia, Campione del Mondo di moto d’acqua e a tutti coloro, volontari, sponsor e associazioni, che con il loro prezioso e fondamentale sostegno hanno reso possibile lo svolgimento di questa grandissima iniziativa, che spero, la prossima estate, di poter organizzare nuovamente”.

A dichiararlo è Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri, a seguito dell’evento “Jet Ski Therapy – Unici al mondo”, tenutosi nella giornata di ieri a Campo di Mare, proprio davanti la spiaggia Liberamente, la struttura di proprietà comunale completamente attrezzata ad accogliere persone con disabilità.

“Ad inizio estate avevamo un sogno, realizzare un’iniziativa che offrisse a bambini e bambine con disabilità un’esperienza da portare nel cuore per sempre – ha aggiunto Francesca Badini – vedendo i loro sorrisi, la loro gioia ed entusiasmo, unito a quello dei loro genitori, credo davvero che ci siamo riusciti. Per noi il concetto di accessibilità universale è uno dei pilastri della nostra azione amministrativa. Un valore che abbiamo più volte nel tempo portato avanti con iniziative concrete: una su tutte, proprio la spiaggia Liberamente, che ancora oggi rappresenta un’eccellenza in tutto il Litorale”.

“Al termine di questa lunga e impegnativa giornata, è doveroso da parte mia fare dei ringraziamenti – prosegue l’Assessore Francesca Badini – in primis al Sindaco Elena Gubetti, che ha fortemente voluto l’iniziativa, e alla Consigliera comunale Antonella Di Cola, che ha organizzato insieme a me l’evento. Allo stesso modo, ringrazio tutti i Consiglieri comunali che nel corso della giornata sono intervenuti in spiaggia. Un altro ringraziamento lo rivolgo all’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, con il Primo Maresciallo Cristian Vitale, fondamentale nell’organizzazione dell’evento: sin dal primo giorno, ci ha dato continui consigli e assistenza, mettendo a disposizione i propri uomini e le proprie professionalità. Un plauso sentito, è per le associazioni di Volontariato, ovvero AS.SO.VO.CE., il Nucleo Subacqueo Cerveteri Onlus e il Gruppo Comunale di Protezione Civile, per lo staff della Spiaggia Liberamente e per tutte le Forze dell’Ordine intervenute, anche accompagnate dalle unità cinofile e la Polizia Locale. Infine, gli stabilimenti balneari e tutti gli sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie davvero di cuore a tutti!”