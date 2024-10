La giostra dei pellicani di Ernesto Berretti a Ladispoli

È una storia che narra di tante vite che si intrecciano tra loro, della difficoltà delle scelte sofferte e dei sacrifici fatti nel tentativo di salvare chi si ama

L’amministrazione comunale informa che presso la biblioteca di Ladispoli martedì 8 ottobre alle ore 16:30 si svolgerà la presentazione del libro La giostra dei Pellicani di Ernesto Berretti.

Il romanzo, edito da Watson Edizioni, ha inizio nel 1946 in un piccolo comune Agrigentino, in cui il capostazione Angelo Nucella è spettatore casuale ad un omicidio: nella speranza di proteggere la famiglia dalla malavita, accetta il trasferimento nell’Aspromonte. Ma il sofferto allontanamento “obbligato” non migliora le cose e nel corso di 50 anni vedremo i membri della famiglia coinvolti in dinamiche malavitose simili – e anche peggiori – di quelle da cui provengono: un vortice, una giostra inarrestabile dalla quale non è facile scendere.

È una storia che narra di tante vite che si intrecciano tra loro, della difficoltà delle scelte sofferte e dei sacrifici fatti nel tentativo di salvare chi si ama per cercare un riscatto che però prevede un prezzo molto alto. I tanti personaggi sono tutti descritti in modo così accurato che diventa impossibile non chiedersi cosa si sarebbe fatto al loro posto.

L’autore, ispirato da un reale fatto di cronaca raccontatogli nel 2012 da un vecchio clochard, scrive un romanzo diverso ed unico nel suo genere: è una storia che il lettore vivrà attraverso tanti punti di vista, momenti e luoghi “particolari” nella nostra Italia che lo porteranno continuamente a interrogarsi sulla verità, che non è mai quella che sembra, come sull’importanza e sul valore delle parole.

Ernesto Berretti, catanese doc trapiantato a Civitavecchia per motivi lavorativi, ha esordito come autore nel 2018 con il libro “Non ne sapevo niente”, dove narra la sua esperienza come Basco Blu della UEO durante il conflitto nei Balcani, tra la gente dell’estrema periferia romena da poco affrancata dalla dittatura. Il messaggio che traspare è essenziale: la conoscenza è l’unica arma per combattere i pregiudizi. La presentazione si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca; dialogherà con l’autore Marco Salomone, presidente dell’Associazione Culturale Book Faces.

Prima e dopo la presentazione, l’autore si intratterrà con il pubblico per rispondere alle curiosità e per il rituale firmacopie.

La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.